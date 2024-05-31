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В Кремле отреагировали на идею фонда Клуни добиваться ареста журналистов РФ
Намерение «Фонда Клуни за справедливость», который учредили американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни, добиваться арестов российских журналистов за рубежом является безумием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее сотрудница фонда заявила, что организация намерена добиться от стран ЕС и Международного уголовного суда арестов российских журналистов, которые находятся за рубежом и освещают события на Украине в пророссийском ключе.
Организация хочет побудить некоторые европейские страны начать уголовное преследование в отношении российских журналистов по делу о «пропаганде войны».
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