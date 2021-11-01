Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса из-за пандемии

В мире начался продовольственный кризис из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший Президент и бывший Премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — констатировал политик.

По мнению Медведева, нынешний спад мировой экономики гораздо серьезнее, чем имевший место во время финансового кризиса 2008–2009 годов. Он сослался на данные Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые оценивают его в 3,3% и 3,6% соответственно.

Обратил зампред Совбеза внимание и на то, что сильнее сжавшиеся экономики развитых стран вместе с тем «демонстрируют способность к ускоренному восстановлению». Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство из них восстановит докризисный уровень ВВП на душу населения к концу 2022 года, а часть развивающихся сделает это не ранее 2024-го.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки россиян в условиях роста инфляции.