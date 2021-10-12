Путин поручил разработать новые меры поддержки россиян в условиях роста инфляции

В течение месяца Правительство РФ должно разработать дополнительные предложения по мерам социальной поддержки жителей России в условиях продолжающегося роста цен. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва, передает РИА Новости.

«Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. В условиях повышенной инфляции это востребовано», — сказал глава государства.

Ранее Минэкономразвития России изменило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%.

Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что причиной повышения уровня инфляции стал кризис мировой экономики, о чем сообщало ИА «Татар-информ».