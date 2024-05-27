Медведев заявил, что Россия в ближайшее время добьется победы в спецоперации

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Для России результатом спецоперации может быть только победа, и она в самое ближайшее время добьется ее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Песочненский в Ленинградской области (видео опубликовано на странице политика в социальной сети «ВКонтакте»).

«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — подчеркнул экс-президент.

Медведев также поблагодарил от имени руководства страны и Министерства обороны всех граждан, «которые помогают фронту». По его словам, речь идет и о тех, кто покупает дроны, и о тех, кто обучает бойцов их использованию, и о тех, кто оказывает помощь прямо на передовой.

«<...> благодарность <...> всем нашим добровольцам, а добровольцами в данном случае, по сути, является вся страна, потому что вся страна помогает одержать победу», — выразил уверенность зампред Совбеза РФ.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года, по решению Президента РФ Владимира Путина. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых фигурирует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.