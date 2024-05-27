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Медведев заявил, что Россия в ближайшее время добьется победы в спецоперации
Для России результатом спецоперации может быть только победа, и она в самое ближайшее время добьется ее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Песочненский в Ленинградской области (видео опубликовано на странице политика в социальной сети «ВКонтакте»).
«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — подчеркнул экс-президент.
Медведев также поблагодарил от имени руководства страны и Министерства обороны всех граждан, «которые помогают фронту». По его словам, речь идет и о тех, кто покупает дроны, и о тех, кто обучает бойцов их использованию, и о тех, кто оказывает помощь прямо на передовой.
«<...> благодарность <...> всем нашим добровольцам, а добровольцами в данном случае, по сути, является вся страна, потому что вся страна помогает одержать победу», — выразил уверенность зампред Совбеза РФ.
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