Медведев: Европейцы должны наказать за глупость правительства, разорвавшие связи с РФ

Правительства европейских стран соревнуются в том, «кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения». А вот обычные граждане ЕС не утратили здравый смысл и не хотят окончательно лишаться всех контактов с РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость», — высказался политик.

Он напомнил о том, что уже четыре кабинета министров в Европе за короткий срок успели уйти в отставку, и это «явно не конец».

«Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — подчеркнул зампред, намекая на необходимость европейских жителей экономить на электроэнергии в связи с сокращением поставок из РФ.

Напомним, «Газпром» продолжает поставлять по «Северному потоку» газ в сокращенном объеме – он задействован только на 20% от возможной мощности. Это связано с тем, что одна из турбин находится на ремонте, а вторую, изначально застрявшую в Канаде из-за санкций, так и не доставили в Россию.

Накануне агентство Bloomberg сообщило о том, что при полном прекращении поставок газа в Германию из РФ, Берлину не хватит топлива даже на три месяца.

Проблемы с газом в Европе начались из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.