Bloomberg: В Германии без российских поставок газа не хватит даже на три месяца

Если Россия полностью прекратит поставки газа в Германию, то Берлину хватит топлива максимум на 2,5 месяца, предупредил президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. Сейчас хранилища газа заполнены на 77%, сообщил он агентству Bloomberg.

Показателя в 77% ФРГ удалось достичь раньше запланированного срока, «но это не значит, что можно расслабиться», отметил он.

Из-за предстоящей холодной осени цель заполнить хранилища на 95% к ноябрю достичь будет очень трудно, пояснил глава энергетического регулятора Германии. «В лучшем случае эта цель будет достигнута в трех четвертях из них», — добавил он.

На фоне этих событий правительство ФРГ призвало население снизить потребление энергоносителей и даже ввело налог на использование газа. По словам Мюллера, власти пока не понимают, как будет развиваться кризис. «Пока не можем с уверенностью сказать, что поставки некоторым потребителям могут быть сокращены раньше других», – добавил он.

Напомним, «Газпром» продолжает поставлять по «Северному потоку» газ в сокращенном объеме – он задействован только на 20% от возможной мощности. Это связано с тем, что одна из турбин находится на ремонте, а вторую, изначально застрявшую в Канаде из-за санкций, так и не доставили в Россию.