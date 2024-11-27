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Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника»
Россия предупредила Соединенные Штаты о применении ракетного комплекса «Орешник». Это было необходимо во избежание международного конфликта, сообщил в интервью Al Arabiya заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Как известно, о том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали „Орешник“, мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», — заметил собеседник издания.
Политик подчеркнул, что использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов по России меняет уровень напряженности конфликта. «Это эскалация конфликта», — сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что Вашингтон был предупрежден о будущем применении «Орешника» за полчаса до пуска ракеты. Оповещение произведено через Национальный центр уменьшения ядерной опасности.
Напомним, что о первом использовании ракетного комплекса в боевых условиях сообщил в обращении к россиян Президент РФ Владимир Путин.
19 и 21 ноября ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям — атакам подверглись военные объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепропетровске, где производились ракеты и другие виды вооружений.
В это время в боевых условиях впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник». Так как средств для противодействия этим ракетам не существует, Россия планирует заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных государств, находящихся в опасной зоне.
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