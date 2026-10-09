Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию нынешнего Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца на участие одного из его предшественников, Герхарда Шредера, в праздновании дня рождения Президента России Владимира Путина.

«Мерц, потомок гитлеровских приспешников, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что нынешний канцлер поддерживает „войну до последнего украинца“. Теперь к нему никто не придет – ни на день рождения, ни на поминки», – поделился экс-президент России традиционно экспрессивной оценкой поведения зарубежного политика в социальной сети X (прежде Twitter).

Накануне пресс-служба Кремля заявила, что Владимир Путин, случайно узнав из СМИ о пребывании в Москве своего «старого друга» Герхарда Шредера, пригласил его на свой 74-й день рождения.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя Правительства Германии рассказало, что Фридрих Мерц «глубоко возмущен» визитом экс-канцлера ФРГ к Президенту РФ. Раскритиковали политика и в родной для него Социал-демократической партии Германии. Сопредседатель СДПГ и министр финансов в кабинете Мерца Ларс Клингбайль счел поездку в Москву «совершенно неприемлемой».

Дмитрий Медведев в своей реплике также намекнул на некоторые детали биографии предков главы Правительства Германии. Дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, бывший с 1917 по 1937 год бургомистром города Брилон, был зачислен в резерв СА в звании обершарфюрера и в НСДАП. Отец же политика, Иоахим Мерц, в рядах вермахта воевал против Красной армии.