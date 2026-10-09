Медведев заявил, что на поминки по Мерцу никто не приедет
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию нынешнего Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца на участие одного из его предшественников, Герхарда Шредера, в праздновании дня рождения Президента России Владимира Путина.
«Мерц, потомок гитлеровских приспешников, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что нынешний канцлер поддерживает „войну до последнего украинца“. Теперь к нему никто не придет – ни на день рождения, ни на поминки», – поделился экс-президент России традиционно экспрессивной оценкой поведения зарубежного политика в социальной сети X (прежде Twitter).
Накануне пресс-служба Кремля заявила, что Владимир Путин, случайно узнав из СМИ о пребывании в Москве своего «старого друга» Герхарда Шредера, пригласил его на свой 74-й день рождения.
Позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя Правительства Германии рассказало, что Фридрих Мерц «глубоко возмущен» визитом экс-канцлера ФРГ к Президенту РФ. Раскритиковали политика и в родной для него Социал-демократической партии Германии. Сопредседатель СДПГ и министр финансов в кабинете Мерца Ларс Клингбайль счел поездку в Москву «совершенно неприемлемой».
Дмитрий Медведев в своей реплике также намекнул на некоторые детали биографии предков главы Правительства Германии. Дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, бывший с 1917 по 1937 год бургомистром города Брилон, был зачислен в резерв СА в звании обершарфюрера и в НСДАП. Отец же политика, Иоахим Мерц, в рядах вермахта воевал против Красной армии.