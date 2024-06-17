Медведев заявил, что к БРИКС хотят присоединиться несколько десятков стран

Несколько десятков государств хотят стать членом БРИКС. Об этом на пленарном заседании форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» во Владивостоке сказал зампред Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», — отметил спикер.

Ранее глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг сообщил, что его страна готова присоединиться к БРИКС при первой же возможности.

В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Напомним, в октябре Казань примет саммит стран объединения. Как подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.