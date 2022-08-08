Медведев заявил, что Грузии и Украине не видать членства в НАТО

Украине и Грузии не видать членства в Североатлантическом альянсе, так как в НАТО понимают, что тащить на своем теле такие запущенные страны, находящиеся в территориальном споре с Россией, себе дороже. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Издержки будут колоссальные. Поэтому в альянсе строят невинные рожицы и делают лицемерные заявления, что, мол, наша политика открытых дверей в отношении этих государств остается неизменной», — сказал он.

Медведев также отметил, что неуклонное стремление альянса расширяться у границ России, подобно раковой опухоли, превратилось в мировую проблему, от которой уже «тошнит всех разумных людей». Замглавы Совбеза обратил внимание, что подобные действия осуждают даже такие известные рок-музыканты, как Роджер Уотерс из Pink Floyd.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований были отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.