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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа «заигралась в самолетики в своей песочнице», решив предоставить Украине истребители F-16. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале, комментируя высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Ранее Бербок заявила, что день, в который была согласована поставка истребителей, можно назвать «хорошим» не только для Украины, но и для всей Европы.

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных „хороших дней“ для Европы не стал её последним днём», — заметил на это Медведев.

Напомним, что истребители Киеву передадут Нидерланды и Дания. Власти последней заявили, что разрешают использовать F-16 только на «украинской территории» — той, которую Киев считает своей.