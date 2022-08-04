Медведев заявил, что его соцсети взломали с целью поссорить Россию со странами СНГ

Зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на днях взломали в соцсети «ВКонтакте»: 1 августа на его странице появилась запись, в которой он якобы назвал Казахстан «искусственным государством». Действия взломщиков Медведев приравнял к информационной войне, которую ведут, чтобы поссорить Россию со странами СНГ.

По словам зампреда Совбеза, «компетентные службы» проводят проверку после взлома его страницы. «Враждебным силам» не удастся поссорить Россию с государствами СНГ, так как диалог «выстроен прямой, откровенный и без двусмысленностей», добавил он.

«Очевидны и нехитрые методы такой «работы» – вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а «осадочек» остался», – сказал он в интервью РИА Новости.

При этом в России, по словам Медведева, такие методы не используют. «Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам», – заключил он.