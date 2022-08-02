Помощник Медведева сообщил о взломе страницы политика во «ВКонтакте»

Помощник заместителя Председателя Совета Безопасности Олег Осипов заявил, что страница Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» была взломана. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне вечером на странице появился пост, посвященный геополитике, однако позже был удален.

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — объяснил Осипов.