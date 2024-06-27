Медведев: Запад должен снять все санкции с РФ для решения украинского кризиса

Коллективный Запад должен отменить все введенные им ограничения против России — это условие прекращения украинского кризиса. Об этом зампред Собвеза Дмитрий Медведев заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума «Право — основа глобального равновесия», пишет «Российская газета».

«Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с РФ, что бы наши партнеры по диалогу ни говорили, — подчеркнул Медведев. — Если санкции останутся, значит и кризис будет продолжаться».

Он также считает, что необходимо подсчитать весь реальный ущерб, причиненный экономике, гражданам и компаниям России, а также упущенную выгоду от ограничений экономической деятельности. Медведев призвал ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного ущерба.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. На днях ЕС принял 14 пакет санкций.