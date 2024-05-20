Медведев: Запад будет продавливать максимально невыгодный для РФ договор по Украине

Принимать решение о мире на Украине будет не Президент страны Владимир Зеленский, а США и их союзники. В своих интересах они станут навязывать договор, который будет максимально невыгодным для России, вне зависимости от тяжести положения Киева. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он заверил, что Россия никогда не примет таких условий.

«Так или иначе решение по мирному договору примет не какой-то недоносок Зеленский и не условно замещающая его фигура, — объяснил собеседник агентства. — За ними будут стоять те, кто поставляет Киеву оружие для продолжения „вечной войны“. Назовем их прямо — это США и их западные союзники».

По мнению Медведева, они не остановятся ни перед чем, чтобы попытаться уничтожить Россию.

Ранее зампред Совбеза России пригрозил, что при поставках все более дальнобойного оружия Украине Москве придется создать санитарную зону, которая протянется до границ или по территории Польши. Заявление о возможности образования такой зоны безопасности, которая поможет отодвинуть атаки ВСУ от российских территорий, ранее сделал Президент РФ Владимир Путин.