Медведев: Возведение немецкого танкового завода на Украине отметим салютом из «Калибров»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о том, что немецкий Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода. Свое мнение он высказал в личном телеграм-канале.

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из „Калибров“ и других пиротехнических устройств», — написал зампред Совбеза.

Ранее в интервью Rheinische Post глава концерна Армин Паппергер заявил, что ведет «многообещающие» переговоры с Украиной о строительстве на территории этой страны завода по производству танков. По его словам, мощность предприятия может составить до 400 боевых машин в год.