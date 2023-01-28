Медведев: Вооружение Украины не спасет Европу от третьей мировой войны

Поставки на Украину западного вооружения не смогут предотвратить третью мировую войну, если она начнется, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По мнению политика, Украина никому не нужна в «одряхлевшем Старом Свете», а в случае начала третьей мировой главным оружием станут не танки.

Медведев напомнил, что власти Великобритании настаивают на том, чтобы Украина получила вооружение НАТО «в срочном порядке», в том числе истребители, танки и дальнобойные ракетные системы. В Европе рассчитывают, что только таким способом можно остановить Россию и предотвратить новую мировую войну.

«Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м». <…> Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все в труху», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, на этой неделе стало известно, что США направят Украине 31 танк Abrams, а Германия – 14 танков Leopard 2. Кроме того, в Киеве сегодня заявили, что ведут «в ускоренном режиме» переговоры о передаче ракет повышенной дальности для нанесения ударов по Крыму.