Медведев в ответ на угрозы ударами НАТО по Крыму напомнил о гиперзвуковом оружии России

Россию не следует пугать разговорами про удары НАТО по Крыму, поскольку гиперзвуковое оружие способно достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — заявил бывший Президент РФ.

По словам Медведева, референдумы в республиках Донбасса и на территориях, занятых Вооруженными силами РФ, состоятся, после чего они войдут в состав России. Политик заметил, что для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая ядерное.