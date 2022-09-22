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Ру Тат
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Политика
22 сентября 2022  13:32

Медведев в ответ на угрозы ударами НАТО по Крыму напомнил о гиперзвуковом оружии России

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Россию не следует пугать разговорами про удары НАТО по Крыму, поскольку гиперзвуковое оружие способно достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — заявил бывший Президент РФ. 

По словам Медведева, референдумы в республиках Донбасса и на территориях, занятых Вооруженными силами РФ, состоятся, после чего они войдут в состав России. Политик заметил, что для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая ядерное.

 

 
#Дмитрий Медведев #политика
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