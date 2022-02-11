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Общество
11 февраля 2022  15:40

Медведев: В 2021 году поток мигрантов в Россию вырос на треть

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В прошлом году в Россию прибыло на треть больше мигрантов, чем в 2020-м. Во многом такой прирост связан с отменой или ослаблением ковидных ограничений, рассказал на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, каждый год в Россию приезжает несколько миллионов иностранцев.

«Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемиологических мер. И в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м», — отметил он.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике. Ее главой стал Дмитрий Медведев.

#мигранты #Дмитрий Медведев #совбез
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