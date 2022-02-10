Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике

В России появится межведомственная комиссия Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Указ о ее образовании подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что главой комиссии станет зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Основными задачами новой структуры станут «обеспечение национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны». Помимо этого, она займется согласованием деятельности различных органов власти с организациями при работе в области государственной миграционной политики.