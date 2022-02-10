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Политика
10 февраля 2022  22:26

Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике

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В России появится межведомственная комиссия Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Указ о ее образовании подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что главой комиссии станет зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Основными задачами новой структуры станут «обеспечение национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны». Помимо этого, она займется согласованием деятельности различных органов власти с организациями при работе в области государственной миграционной политики.

#мигранты #Владимир Путин
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