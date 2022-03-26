Медведев увидел шансы на хорошее будущее у «Северного потока — 2»

У газопровода «Северный поток — 2» может быть благоприятное будущее, если страны Европы вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Понимаете, есть определенные законы, правда, наши друзья их пытаются нарушать. [Это] общеэкономические законы, которые невозможно игнорировать. Деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех участников... Конфликты приходят и уходят, а деньги и экономика остаются», — убежден Медведев.

Вместе с тем зампредседателя Совбеза РФ высказал уверенность в том, что у проекта появится «благоприятное будущее», если «партнеры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, которые надо решать».

Германия после начала российской военной специальной операции на Украине приостановила сертификацию «Северного потока — 2», которая необходима для начала работы трубопровода. Проект фактически заморожен.