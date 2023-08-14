Медведев усомнился в лояльности «Яндекса» России из-за картинки

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился лояльности «Яндекса» России. В пример он привел опыт работы с приложением в области искусственного интеллекта «Шедеврум», генерирующим изображения.

«Вбил в программу „русский с автоматом в руках“. Сделала. Вбил „украинец с автоматом в руках“. Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, такой подход к работе, с одной стороны, выстраивает образ россиян как «агрессоров и варваров». Однако пошутил он, возможно, это говорит лишь о том, что противник «и автомат держать не способен», а Россия, наоборот, способна «отвесить хороших» любому врагу.

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