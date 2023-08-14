Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев усомнился в лояльности «Яндекса» России из-за картинки
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился лояльности «Яндекса» России. В пример он привел опыт работы с приложением в области искусственного интеллекта «Шедеврум», генерирующим изображения.
«Вбил в программу „русский с автоматом в руках“. Сделала. Вбил „украинец с автоматом в руках“. Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Медведева, такой подход к работе, с одной стороны, выстраивает образ россиян как «агрессоров и варваров». Однако пошутил он, возможно, это говорит лишь о том, что противник «и автомат держать не способен», а Россия, наоборот, способна «отвесить хороших» любому врагу.
Ранее зампред Совбеза РФ анекдотом о Пекке и Матти описал вступление Финляндии в НАТО
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»