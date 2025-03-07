Медведев указал на необходимость устранения лазеек для мигрантов-нелегалов

В российском правовом поле необходимо устранить все возможные лазейки, которыми могут воспользоваться нелегальные мигранты и недобросовестные работодатели. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Профильные ведомства должны работать совместно, чтобы закрыть все возможности для нелегалов и недобросовестных работодателей», – приводит слова Медведева «Радио 1».

Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что в Татарстане создадут специальный Центр по социальной и культурной адаптации мигрантов. По его словам, только за прошлый год на республиканский миграционный учет поставили почти 100 тысяч иностранных граждан.