В Татарстане создадут Центр по социальной и культурной адаптации мигрантов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создадут Центр по социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Он войдет в структуру Федерального агентства по делам национальностей России. Такое решение было принято сегодня на совместном заседании Совета Ассамблеи народов РТ и Организационного комитета по проведению в 2022–2032 годах в РТ мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов.

«Центр будет при ФАДН. В рамках пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей в республике организована работа по созданию Центра по социальной и культурной адаптации иностранных граждан», – рассказал Председатель Госсовета РТ, руководитель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин.

Учредителем центра выступит Ассамблея народов РТ, она же утвердит его устав и определит структуру. Располагаться центр будет в комплексе «Квартала юстиции» в Казани. Кандидатура руководителя новой организации сейчас подбирается.

«Ассамблея народов Татарстана принимает активное участие в решении проблем мигрантов. Проводит целые циклы мероприятий, семинаров, встречи с мигрантами, тренинги и лекции по их социальной и психологической адаптации. Опыт работы ассамблеи в этом направлении получил высокую оценку не только в России, но и в международном сообществе», – подчеркнул глава парламента РТ.

По его словам, только за прошлый год на республиканский миграционный учет было поставлено более 99 тыс. мигрантов. Из них 46,2% въехали в республику для работы, остальные – на учебу и с частными целями.

«Цифры существенные, и они прежде всего объясняются тем, что республика является одним из крупных промышленных центров страны, нуждающимся в дополнительной рабочей силе. Татарстан всегда был экономически и миграционно привлекательной территорией, лидером среди регионов России по количеству прибывающих иностранных граждан», – отметил Мухаметшин.