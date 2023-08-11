Медведев: Страдающим в окопах украинцам нужна только капитуляция

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Обычным украинцам в окопах сейчас нужна только капитуляция, однако Киев и Вашингтон не желают этого. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя новый пакет американской военной помощи.

«Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и её обслуги в ЕС», — уверен политик.

По его мнению, Вашингтон столь внимателен к «великому контрнаступлению», чтобы поддержать другой миф — о «великой экономике доллара». Из-за этого и чтобы добиться безраздельной власти, Соединенные Штаты не жалеют средств и тем более жизней простых украинцев.

«Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — отметил Медведев.

Поэтому контрнаступление будет продолжаться. Однако это не поможет воскресить киевский режим, «перешедший в стадию посмертного гниения», только увеличит бессмысленные жертвы.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ не удалось добиться успеха ни на одном направлении контрнаступления.