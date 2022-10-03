Медведев сравнил взрывы на «Северных потоках» с диверсиями США в Никарагуа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил о событиях 1983-1984 годов в Никарагуа, где США подорвали подводный трубопровод и заминировали три порта. По его мнению, в этой ситуации прослеживается параллель с разрушениями на «Северных потоках».

Напомним, что 26 сентября из российских газопроводов произошли утечки, в районе ЧП были слышны взрывы. Германия, Дания, Швеция и сама Россия предполагают, что разрушение газопроводов — это целенаправленная диверсия.

«Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали пять нефтехранилищ, в которых хранилась бо́льшая часть нефтяных резервов страны. Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод. А в январе — марте 1984 года воды трех никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США. Ничего не напоминает?» — подчеркнул Медведев после онлайн-встречи с Президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на газопроводах беспрецедентной диверсией, актом международного терроризма.