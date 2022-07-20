Медведев составил «список грехов» России перед странами Запада

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил «грехи», в которых Россия «виновата» перед странами Запада. Список из 11 пунктов, который он опубликовал в своем телеграм-канале, начинается с подорожания бензина в США и странах-союзниках.

Кроме цен на топливо, Медведев также внес в перечень «грехов» жару на европейских курортах, провоцирование «адских санкций» против РФ, которые ударили по европейским компаниям, и манипулирование общественным мнением «доверчивых» европейцев с помощью произведений российской классической литературы и симфонической музыки.

Вспомнил зампред Совбеза и то, что экс-посол Украины назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», а также сообщения СМИ о том, что Президент США Джо Байден якобы «периодически путает слова, не может найти выход из комнаты» и использует текст суфлера при выступлениях.

«Список открытый. Пополняется», – добавил он.

На днях Медведев также призвал исследовать «гнилой сюжет» с американским оружием на Украине – по его мнению, России необходимо совместно с другими странами разработать специальный механизм для расследования создавшейся ситуации.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. В ответ страны Запада, осудившие действия РФ, стали поставлять Киеву вооружение.