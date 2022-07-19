Медведев: Необходимо исследовать «гнилой сюжет» с американским оружием на Украине

Оружие, поставляемое на Украину США, будет расползаться по всем миру. Причем этот «гнилой сюжет» проходит под «крышей» администрации и спецслужб Штатов, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под „крышей“ администрации и спецслужб США», — отметил он, назвав Соединенные Штаты «спонсором международного терроризма».

Медведев заявил о возможности совместно с другими странами разработать специальный механизм для расследования создавшейся ситуации, «а возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков».

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что, поставляя Украине оружие, Запад пытается затянуть конфликт. Однако если она получит ракеты дальнего действия, Москве придется нанести удары по объектам, которые пока не становились целями.