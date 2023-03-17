Медведев сопроводил пост о решении МУС эмодзи с туалетной бумагой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение Международного уголовного суда, базирующегося в Гааге, выдать ордер на арест Президента России Владимира Путина, обратившись к образности, связанной с телесным низом.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу», — написал экс-президент РФ в своем англоязычном Twitter’е. Этот пост политик сопроводил эмодзи с туалетной бумагой.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС сказано, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в Россию.