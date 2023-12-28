Медведев сказал, возможны ли переговоры в 2024 году

Специальная военная операция будет продолжена в 2024 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о возможности переговоров России и Украины, пишет РИА Новости.

«Что по поводу переговоров в 2024-м? Всё вполне очевидно. Спецоперация продолжится», – сказал собеседник.

Медведев подчеркнул, что целью СВО остается разоружение ВСУ и отказ властей Киева от идеологии неонацизма.

«Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель», – сказал спикер, подчеркнув, что Россия обязательно достигнет поставленных целей.

Ранее Медведев говорил, что дает Киеву «филькина грамота» в виде декларации ЕС по гарантиям.