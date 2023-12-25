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Медведев рассказал, что дает Киеву «филькина грамота» в виде декларации ЕС по гарантиям
Киев запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Так прокомментировал ситуацию с декларацией ЕС по гарантиям безопасности для Украины заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота, — написал зампред Собвеза в своем телеграм-канале. — Но из нее вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности. Это посерьёзнее».
При подобных двусторонних соглашениях страны могут договориться о производстве вооружения, подготовке военных, финансировании отдельных военных программ и других инициативах, вплоть до решения «создать военную базу на Украине и, по сути, принять на себя защиту ее пределов».
«Такая вот модель: в НАТО вас не возьмем, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте», — рассуждает Медведев.
Он также спрогнозировал дальнейшие шаги западных стран после того, как Россия нанесет удар по такой базе.
«И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора <...> будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — написал Медведев.
По его словам, удар по любой военной базе — несомненно, основание для применения 6-й статьи договора, однако ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в 5-й статье документа.
«То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну — владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе. Так что без иллюзий — люфт значительный», — сказал Медведев, отметив, что киевскому режиму следует это помнить.
Киевский режим начал переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией, ФРГ, Канадой, Соединенными Штатами, Францией, Швецией, Японией, а также ЕС. Первые двусторонние соглашения украинские власти хотят заключить до конца года.
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