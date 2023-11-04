Медведев: Россия противостоит злу только благодаря вековой мудрости своих народов

На протяжении столетий российское государство подвергалось нападениям врагов, которые стремились разрушить его изнутри и снаружи. Однако вековая мудрость народов страны всегда помогала нам противостоять злу, заявил в День народного единства зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплоченность и единение перед лицом общего врага всегда были в основе самого государства российского», — написал он в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что и сейчас жители России — православные, мусульмане, иудеи и буддисты, — объединившись, вновь не позволят злу воцариться на нашей земле. «Так победим!» — заключил Медведев.

Президент Владимир Путин, поздравляя с Днем народного единства, подчеркнул, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».

О преемственности поколений в этот день напомнил и Раис Татарстана Рустам Минниханов, опубликовав видео под песню «Широка страна моя родная», которую исполняют дети. На сменяющихся картинах, помимо российских и татарстанских пейзажей, можно увидеть кадры с парада Победы и отрывки с военнослужащими из зоны специальной военной операции.