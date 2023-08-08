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Политика 8 августа 2023 09:26

Медведев: Россия добьется мира на Украине на своих условиях, как было в 2008 году

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Медведев: Россия добьется мира на Украине на своих условиях, как было в 2008 году
Фото: © «Татар-информ»

Конфликт на Украине завершится так же, как и 15 лет назад в Южной Осетии. Тогда Москве тоже противостоял коллективный Запад, стоящий за спиной грузинских властей, подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Наши Вооружённые силы за пять дней быстро и жёстко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что финал ситуации вокруг Украины будет таким же. Как и 15 лет назад, у России достаточно сил, чтобы решить все задачи спецоперации, раздавить врага и добиться мира на своих условиях. «США и их вассалам тогда явно не хватило опыта», — уверен политик.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предрек Президенту Украины Владимиру Зеленскому повторение судьбы другой западной марионетки — бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

#Дмитрий Медведев #Украина #Южная Осетия #Грузия
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