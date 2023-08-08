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Володин: Зеленского ждет судьба Саакашвили — Запад уже устал от него
Президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба другой марионетки Запада — экс-Президента Грузии Михаила Саакашвили, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он провел несколько параллелей в судьбе марионеточных «лидеров». В 2008 году Саакашвили отдает приказ о нападении на Южную Осетию — Россия защищает мирных граждан — он теряет поддержку ЕС и НАТО и осужден в своей стране. Теперь Саакашвили отбывает наказание за совершенное в период своего президентства.
«История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше», — напомнил Володин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что всех, кем руководят Вашингтон и Брюссель, ожидает один конец — «от них избавляются». Со временем и Зеленский останется в памяти людей как изгой, заключенный в тюрьме и когда-то «жевавший галстук».
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