Медведев: Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям

Россия продолжит поставки продовольствия и сельхозкультур только в дружественные страны. Расчеты будут производиться и в рублях, и в национальных валютах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям, благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке. Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — подчеркнул он.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о торговле природным газом с недружественными государствами. Оплата поставок, согласно документу, должна производиться в рублях.