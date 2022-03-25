Запад сам подвел Россию к решению о расчетах за поставки газа в рублях. В ответном шаге Президента России Владимира Путина есть прямая логика, заявил в беседе с РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: „Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя“. Ну и чего они хотят?» — заметил он.

По словам Медведева, рубль — это единственное законное платежное средство на территории России. Таким образом, при отсутствии других возможностей оплата должна производиться в российской валюте.

«Вот пусть изыскивают возможности платить. Но сейчас там идут на эту тему консультации. Как эта схема будет работать — поживем, увидим. Но в ней есть прямая логика», — подчеркнул он.

23 марта Президент России Владимир Путин анонсировал, что РФ переводит оплату поставок газа в недружественные государства в рубли, проводить операции в валютах ЕС и США не имеет смысла.

Со списком недружественных государств можно ознакомиться в материале «Татар-информ».