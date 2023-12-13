Медведев раскритиковал слова Байдена о «мифической победе Украины»

Заявления Президента США Джо Байдена о победе Украины не выдерживают никакой критики. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

На встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер привел три аргумента, которые якобы подтверждают ее «мифическую победу».

«„Украина является независимым государством“ — т. е. виктория уже в том, что „страна“ просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова», — привел первый из них Медведев.

Во-вторых, Президент США заявил, что Украина «может защитить себя сегодня». То есть речь уже не идет о завтрашнем дне или продолжении контрнаступления. «Неважно, с какими последствиями и чем. Например, „защитить себя“ в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения», — отметил зампред Совбеза России.

Третий аргумент, приведенный Байденом, касается «сдерживания агрессии». Говоря об этом, Президент США не упомянут помощь союзников или какие-либо гарантии для Киева. В совокупности с предыдущими пунктами это говорит не в пользу Киева.

«Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм, — заметил Медведев. — Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины».

Напомним, что во время встречи с Зеленским Байден заявил, что США близки к невозможности продолжения помощи Киеву.