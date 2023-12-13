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Байден: США приблизились к невозможности оказать помощь Украине
США быстро приближаются к тому, что у них не останется возможности для дальнейшей поддержки Украины. Причиной этому стало нежелание Конгресса одобрять дальнейшую помощь Киеву, заявил на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден.
«Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — цитирует его ТАСС.
Байден отметил, что пока США «в силах», они продолжат поставки критически важных вооружений и техники. Так, к примеру, во вторник было объявлено о выделении очередного транша в 200 млн долларов на артиллерию, боеприпасы и средства ПВО для Киева.
В заключение он отметил, что паузы в поставках помощи Украине пойдут только на пользу России и ее Президенту Владимиру Путину. «Мы должны доказать, что он ошибается», — подытожил он.
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