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Медведев: Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что самым главным для Победы над внешним и внутренним врагами России является сплочение вокруг Президента страны Владимира Путина.
«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.
Он выразил уверенность в том, что Россия не допустит такой катастрофы.
Сегодня утром Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество, ударом в спину.
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