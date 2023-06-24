Медведев: Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что самым главным для Победы над внешним и внутренним врагами России является сплочение вокруг Президента страны Владимира Путина.

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность в том, что Россия не допустит такой катастрофы.

Сегодня утром Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество, ударом в спину.