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Политика
25 января 2023  00:37

Медведев: Пусть Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил лидерам Соединенных Штатов и Германии остановить тиканье ядерных часов, но сначала осознать, что «их украинская стрелка заржавела». Так он ответил на вопрос журналиста РИА Новости о том, что надо сделать, чтобы отодвинуть стрелку хоть чуть-чуть назад. 

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», – заявил он.

Ранее сообщалось, что стрелки символических «Часов Судного дня», указывающих на угрозу планетарной катастрофы, перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи».

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