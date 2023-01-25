Медведев: Пусть Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил лидерам Соединенных Штатов и Германии остановить тиканье ядерных часов, но сначала осознать, что «их украинская стрелка заржавела». Так он ответил на вопрос журналиста РИА Новости о том, что надо сделать, чтобы отодвинуть стрелку хоть чуть-чуть назад.

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», – заявил он.

Ранее сообщалось, что стрелки символических «Часов Судного дня», указывающих на угрозу планетарной катастрофы, перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи».