Украинских неонацистов ждет судьба преступников, понесших наказание на харьковском процессе 1943 года, уверен заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Тогда в городе прошел судебный процесс над последователями фашизма, совершавшими преступления в городе и области в период их оккупации.

«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 г.)», — написал политик в своем телеграм-канале.

По его мнению, именно такое будущее ожидает тех, кто сейчас обстреливает мирных жителей российских городов, а также отдельно Президента Латвии Эдгара Ринкевича, «пожелавшего смерти России».

Напомним, накануне Медведев представил собственную формулу мира. Ее результатом, как полагает политик, должно стать воссоединение украинских территорий с Россией.