Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев проиллюстрировал свою формулу мира фото казни нацистов в Харькове в 1943 году
Украинских неонацистов ждет судьба преступников, понесших наказание на харьковском процессе 1943 года, уверен заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Тогда в городе прошел судебный процесс над последователями фашизма, совершавшими преступления в городе и области в период их оккупации.
«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 г.)», — написал политик в своем телеграм-канале.
По его мнению, именно такое будущее ожидает тех, кто сейчас обстреливает мирных жителей российских городов, а также отдельно Президента Латвии Эдгара Ринкевича, «пожелавшего смерти России».
Напомним, накануне Медведев представил собственную формулу мира. Ее результатом, как полагает политик, должно стать воссоединение украинских территорий с Россией.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»