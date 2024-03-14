Медведев составил «мягкую формулу мира» с Украиной

«Формула мира» Президента Украины Владимира Зеленского создана искусственно и без учета сложившихся реалий. Свой ответ инициативе украинского лидера, «гуманный для всех» вариант представил сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Его план, опубликованный в телеграм-канале, включает семь пунктов и ведет к тому, что Украина станет российской территорией. Он состоит из следующих шагов:

— безоговорочной капитуляции Украины, ее демилитаризации и введения запрета на создание военизированных формирований;

— признания в мире киевского режима нацистским и проведения принудительной денацификации под контролем ООН;

— признания утраты международной правосубъектности Украины и введения запрета на ее вступление в военные альянсы (без согласия с Россией);

— отставки всех конституционных органов власти и немедленного проведения выборов во временный парламент, которые будут организованы под эгидой ООН;

— выплаты всех положенных компенсаций России, в том числе родственникам погибших и за вред здоровью раненых, возмещение имущественного ущерба российским регионам;

— временный парламент «бывшей Украины» должен признать, что вся ее территория принадлежит России, должен быть принят акт о воссоединении;

Седьмой, заключительный пункт — это самороспуск временного парламента, после чего ООН признает воссоединение Украины с Россией и признание ее территорией РФ.

«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнёров», — заключил Медведев.