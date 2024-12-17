Медведев призвал уничтожить заказчиков убийства генерала Кириллова в Киеве

Правоохранительные и силовые структуры России обязаны приложить все усилия для того, чтобы задержать убийц начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков в Киеве. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по оборонным госконтрактам, пишет ТАСС.

Киевский режим сам подтвердил свою причастность к организации теракта против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отметил Медведев.

«Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, наши враги уже поспешили опубликовать информацию о своей причастности», – сказал политик.

Сегодня стало известно о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Инцидент произошел в Москве на Рязанском проспекте, где взрыв прогремел рядом с входом в многоквартирный дом. По информации следственных органов, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. В СК заявили, что бомбу поместили в самокат. Устройство было начинено поражающими элементами. Мощность сработавшего взрывного устройства составила около 300 г тротила. Служебный автомобиль погибшего эвакуировали и направили на экспертизу.