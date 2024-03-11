Медведев призвал российских режиссеров снимать о войне

За последние 10-15 лет российский кинематограф стал намного качественнее, и пришла пора снимать отечественные фильмы про войну. Такое мнение высказал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

«Надо идти вперед. Снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо!», – написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что нужно «снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги», снимать как документальное, так и игровое кино.

Накануне прошла церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом стала биографическая кинолента Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Напомним, Россия еще в прошлом году решила не выдвигать свои фильмы ни в каких номинациях.