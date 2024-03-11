Драма «Оппенгеймер» признана лучшим фильмом на премии «Оскар»

Биографическая лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер» объявлена лучшим фильмом года на церемонии вручения премии «Оскар». Драма, напомним, рассказывает о создателе атомной бомбы в США Роберте Оппенгеймере. Церемония транслировалась компанией ABC.

В общей сложности фильм признан лучшим в семи номинациях. Так, актер Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль, получил награду как «Лучший актер», а Роберт Дауни-младший — «Лучшая роль второго плана».

Сам Кристофер Нолан удостоился победы в номинации «Лучший режиссер», лучшим саундтреком признана музыка Людвига Горанссона к фильму. Еще две победы, связанные с картиной, — «Лучший монтаж» и «Операторская работа».

Напомним, что еще в прошлом году Россия решила не выдвигать свои фильмы на «Оскар» и остановила работу комитета.