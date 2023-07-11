Медведев призвал Россию «расчехлять негуманное оружие» после ударов ВСУ по Токмаку

Вооруженные силы России должны «расчехлить негуманное оружие», если подтвердятся сообщения об обстреле Токмака кассетными боеприпасами. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяет кассетные бомбы в зоне СВО, так как осознает последствия этого шага. Однако если Украина получит и применит американские боеприпасы, ей придется ответить тем же.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», – написал Медведев.

Также он подвел своеобразные итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. По мнению зампреда Совбеза России, все оказалось «как мы и думали»: Украина не получила членства в альянсе, военная помощь Киеву вновь увеличена.

«Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями», – подчеркнул он.

Напомним, по сообщениям СМИ, сегодня ночью город Токмак в Запорожской области был обстрелян кассетными боеприпасами.