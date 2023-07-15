Медведев призвал отправить Джонсона в психлечебницу из-за призыва принять Украину в НАТО

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую больницу из-за его призыва принять Украину в НАТО безо всяких условий.

«Его бы (Бориса Джонсона — прим. Т-и), отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую [войну]», — написал экс-президент РФ в своем Telegram-канале, придерживаясь ставшего для него в последнее время традиционным подчеркнуто грубого стиля.

Медведев также процитировал четыре строки из песни Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию телевизионной передачи „Очевидное — невероятное“ из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи»: «Он то плакал, то смеялся, / То щетинился как еж — / Он над нами издевался… / Ну сумасшедший — что возьмешь!».

Ранее Борис Джонсон, анализируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе для газеты Daily Mail, заметил, что Запад должен быть сильным и принять Украину в Североатлантический альянс как можно быстрее и без каких-либо условий — сразу после завершения боевых действий.