Медведев призвал наносить максимальный вред в ответ на санкции против РФ

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Россия в ответ на санкции должна наносить странам, которые вводят против нее ограничительные меры, максимальный вред, отказавшись при этом от соблюдения каких-либо правил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить», — выразил уверенность экс-президент РФ.

Медведев сослался на объявленную, по его мнению, против России «войну без правил». Соответственно, убежден он, необходимо причинять вред экономикам, институтам и правителям государств-оппонентов, «благополучию их граждан» и «их уверенности в завтрашнем дне».

В частности, политик высказался за передачу врагам стран Запада «всех возможных видов вооружений, кроме ядерного». Насчет последнего он оговорился, что подобное ограничение должно действовать сейчас, а не являться абсолютным.

Зампред Совбеза также упомянул «войну в космосе», «социальные взрывы» и «фейковые новости». «И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!» — подчеркнул он.

При этом он процитировал на латыни и английском языке формулу «Око за око» и привел соответствующий стих из библейской книги Левит (требующий, впрочем, не безграничной мести, но соразмерного воздаяния — прим. Т-и).