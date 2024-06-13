В ЦБ заверили, что курс рубля останется единым и рыночным после новых санкций

Фото: © «Татар-информ»

Курс рубля после введения Соединенными Штатами санкций против Московской биржи останется единым и рыночным, он будет рассчитываться по внебиржевому рынку. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка РФ, сообщает ТАСС.

«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», — подчеркнули в ЦБ, напомнив, что международный валютный рынок и внутренние валютные рынки большинства стран являются внебиржевыми.

Регулятор также заметил, что биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования.

Кроме того, в ЦБ обратили внимание на то, что в последние два года роль американского доллара и евро на российском рынке последовательно снижалась (в частности, доля юаня на торгах Московской биржи в мае достигла 54%). Вместе с тем доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, где их оборот уже давно превосходил объем сделок на Мосбирже.

Помимо этого, в Банке России отметили, что санкции против Московской биржи изменят структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не окажут влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта.

Прекращение биржевых торгов не только в долларах, но и в евро регулятор объяснил тем, что страны Европейского Союза хотя и не вводили сами санкций против Мосбиржи, но соблюдают ограничения, установленные США.

Соединенные Штаты накануне, 12 июня, объявили о новых санкциях против России. Рестрикции затронули в том числе группу Московской биржи, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Соответственно, с сегодняшнего дня на Мосбирже запрещены торги долларами и евро.