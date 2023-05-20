Медведев пригласил Маска посетить Бахмут

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил американскому миллиардеру Илону Маску, основателю корпораций SpaceX и Tesla, а также владельцу сети микроблогов Twitter, посетить Бахмут (украинское название города Артемовска в Донбассе).

Семь месяцев назад, 20 октября 2022 года, Маск в Twitter’е поинтересовался у Медведева, «как дела» у российской армии с Артемовском, бои за который к тому момент уже шли долгое время и приняли ожесточенный характер.

Сегодня же после заявления основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина о полном взятии города экс-президент России написал бизнесмену: «<…> Вы спрашивали меня о Бахмуте... Приезжайте и посмотрите сами!»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство обороны Украины признало критическую для своих войск ситуацию в Бахмуте, но не потерю города.